Франция хочет участвовать в разминировании Карабаха

Франция намерена участвовать в операциях по разминированию на освобожденных территориях Азербайджана. Об этом заявил посол Франции в Азербайджане Закари Гросс в интервью Real TV, находясь с визитом в Cуговушане.

По словам Гросса, Франция надеется на ускорение диалога между Азербайджаном и Арменией.

"Наше присутствие здесь было важным. Мы увидели мину недалеко от деревни. Также надеемся, что у нас будет возможность сотрудничать в области водоснабжения, мелиорации, электрификации", – отметил он.

Посол также подчеркнул, что правительство Франции готово оказать поддержку: "Существует проект по двустороннему сотрудничеству между Азербайджаном и Францией. Я рад видеть развитие освобожденных от оккупации территорий. В то же время, мы надеемся, на мир и постоянный диалог между Азербайджаном и Арменией для развития обеих стран".