Украина передумала объявлять Поклонскую в международный розыск

Украинское бюро Интерпола отказалось объявлять посла России в Кабо-Верде Наталью Поклонскую в международный розыск из-за того, что это противоречит уставу организации, передает РБК.

«Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская не будет объявлена в международный розыск, поскольку украинское бюро Интерпола посчитало этот запрос неправомерным», – говорится в заявлении Генпрокуратуры Украины.

В ведомстве отметили, что подобное решение принято исходя из статью 3 Устава Интерпола, которая запрещает преследование по политическим, военным, религиозным или расовым мотивам.

Отметим, что против бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской на Украине заведено несколько уголовных дел, в том числе по обвинению в госизмене.