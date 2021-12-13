Азербайджан будет контролировать вопросы безопасности в ОБСЕ

Азербайджан стал председателем Форума по сотрудничеству в сфере безопасности ОБСЕ. Об этом в своем Twitter написал посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садигбейли.

«Сегодня Азербайджан принял председательство в Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Мы будем способствовать укреплению в военно-политической плоскости и более эффективному выполнению наших обязательств», – сообщил Садигбейли.

Отметим, что Форум ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности был создан в соответствии с положениями Хельсинского документа СБСЕ 1992 года. Его основными задачами являются переговоры по контролю над вооружениями, разоружению и мерам укрепления доверия и безопасности, регулярные консультации и активное сотрудничество по вопросам, связанным с безопасностью и дальнейшим уменьшением вероятности возникновения конфликтов. Форум является одним из органов ОБСЕ, имеющих право принятия решений.