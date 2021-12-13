В октябре-ноябре этого года в Ереване был проведен социологический опрос на тему того, кто является наилучшим союзником Армении – Россия или Франция, сообщает haqqin.az со ссылкой на news.am .

Выяснилось, что в отличие от 2019 года большинство армян считают наиболее дружественной страной Францию, а не Россию. Позиции Франции по сравнению с опросом 2-летней давности усилились в четыре раза, а роль России как союзника сильно ослабла.

О результатах соцопроса в ходе конференции «Семь лет членства Армении в ЕАЭС: Евразийская интеграция вчера, сегодня, завтра» рассказал член Евразийского экспертного клуба Самвел Манукян.

По его словам, респондентам был задан прямой вопрос: «Считаете ли вы Россию/Францию дружественной, не дружественной или нейтральной страной для Армении?». Оказалось, что Россию считают дружественной страной 35 процентов опрошенных, а Францию – 43 процента. С другой стороны, Россию считают недружественной страной – 17 процентов, а Францию – 2.

«Важно отметить, что в информационной войне в Армении за геополитическую ориентацию армян позиции России и объединенного Запада неравнозначны, - пытается объяснить выбор армянских респондентов Манукян. - России нужен мир в Закавказье для развития Евразийского большого пространства, а стратегия объединенного Запада - разжигание конфликтов и войн на периферии России с целью препятствования интеграции Евразийского пространства».

По мнению эксперта, в армянском обществе усиливаются антироссийские настроения.