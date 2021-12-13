Правящая партия «Грузинская мечта» готова обсуждать поправки в конституцию, однако тема внеочередных парламентских выборов является красной чертой. Об этом заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе, передает «Новости-Грузия».

Глава правящей грузинской партии сегодня встретился с представителями оппозиции – членами партии «Лело» Бадри Джапаридзе и Анной Нацвлишвили, «Национального движения» Хатией Деканоидзе и Тиной Бокучава, а также лидером «Стратегии Агмашенебели» Георгием Вашадзе.

«Мы обсудим все темы, и они являются открытыми. Открытость подразумевает, в том числе, то, что никаких решений не принято. Нам необходимы консультации с парламентским большинством, в том числе в связи с высотой избирательного порога, – насколько возможно действие более низкого барьера. Единственная тема, в связи с которой у нас сформирована более-менее четкая позиция, это то, что ни о каких внеочередных выборах до 2024 года не может быть и речи», – заявил Кобахидзе.