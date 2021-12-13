Азербайджан и Иран собираются построить совместную электростанцию

Иран готов построить электростанцию совместно с Азербайджаном. Об этом заявил министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан на онлайн-встрече с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, пишут иранские СМИ.

Он отметил, что Иран придает важное значение развитию отношений между Тегераном и Баку. По словам министра, совместная техническая комиссия двух стран может усилить сотрудничество по совершенствованию двух гидроузлов (Худаферин и Девичья башня).

"После установки электрических турбин будет производиться энергия, которая станет источником дохода для обеих стран", – подчекрнул Мехрабиан.