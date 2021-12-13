Азербайджан и Иран собираются построить совместную электростанцию
Иран готов построить электростанцию совместно с Азербайджаном. Об этом заявил министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан на онлайн-встрече с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, пишут иранские СМИ.
Он отметил, что Иран придает важное значение развитию отношений между Тегераном и Баку. По словам министра, совместная техническая комиссия двух стран может усилить сотрудничество по совершенствованию двух гидроузлов (Худаферин и Девичья башня).
"После установки электрических турбин будет производиться энергия, которая станет источником дохода для обеих стран", – подчекрнул Мехрабиан.
Он также отметил, что подключение иранской электросети к России через Азербайджан имеет важное значение для укрепления трехсторонних связей.
Отметим, что на азербайджано-иранской границе на реке Араз вместимость гидроузлов Девичья башня и Худаферин составляет более 1,6 млрд кубометров. Общая мощность Худаферинской ГЭС и ГЭС Девичья башня, построенных совместно с Ираном, составит 280 МВт. Эти гидроузлы и гидроэлектростанции создадут возможности для совместного использования водных и энергетических ресурсов реки Араз.