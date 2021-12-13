Премьер-лига: «Нефтчи» и «Кешля» поднялись в турнирной таблице

В Габале местный одноименный клуб, занимающий 2-е место в турнирной таблице, принимал «Нефтчи». Встреча завершилась вничью 1:1. На 28-й минуте Рафаэль Уциг вывел хозяев вперед, а на 39-й минуте лучший футболист этого года Эмин Махмудов сравнял счет. На 89-й минуте «Габала» осталась в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Руан Ренато.

В другом матче дня «Сумгаит» дома проиграл «Кешля» – 1:3. У победителей мячи забивали Пярвиз Азадов (37-я минута), Рахман Гаджиев (47-я) и Фелипе Сантос (80-я, с пенальти). Гол престижа у «Сумгаита» на 84-й минуте провел Джамаледдин Ходжаниязов.

«Нефтчи» с 22 очками поднялся с 4-го места на 3-е, но у «Зиря», у которой столько же очков, игра в запасе. «Кешля» с 7-й позиции поднялась на 5-ю.

Завтра состоятся еще два матча, которые завершат второй круг. «Сабаил» примет «Сабах», а «Карабах» – «Зиря».

Турнирное положение

1. «Карабах» - 30 очков (13 матчей)

2. «Габала» - 26 (14)

3. «Нефтчи» - 22 (14)

4. «Зиря» - 22 (13)

5. «Кешля» - 14 (14)

6. «Сабах» - 14 (13)

7. «Сумгаит» - 12 (14)

8. «Сабаил» - 10 (13).