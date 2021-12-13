Евросоюз выделит 2 миллиарда евро странам Восточного партнерства

«Евросоюз намерен инвестировать в программу Восточное партнерство более 2 миллиардов евро». Об этом заявил в среду глава Евросовета Шарль Мишель, выступая на саммите Восточного партнерства» в Брюсселе, передает ТАСС.

«Наша новая повестка, которую мы предлагаем, подкреплена амбициозным экономическим и инвестиционным планом. Он мобилизует более 2 миллиардов евро», – сказал глава Евросовета.

Напомним, что сегодня в Брюсселе проходит саммит лидеров Восточного партнерства с участием глав Евросоюза, Азербайджана, Армении, Грузии, Украины и Молдовы. В повестку дня саммита включены, в частности, вопросы, касающиеся пандемии, реформы в странах Восточного партнерства и приверженности ЕС программе. Лидеры также обсудят ситуацию с безопасностью в регионе.