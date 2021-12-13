В США рассекретили новые данные об убийстве Кеннеди

Власти США обнародовали сотни ранее закрытых документов, которые связаны с расследованием убийства президента Джона Кеннеди в 1963 году. Как сообщает РИА Новости, подборка отсканированных материалов появилась на сайте национальных архивов США.

"Национальное управление архивов и записей обрабатывает ранее удерживавшиеся записи касательно убийства Джона Ф. Кеннеди во исполнение меморандума президента Джо Байдена... требующего обнародовать допустимые к разглашению записи к 15 декабря 2021 года. Национальные архивы опубликовали записи онлайн", – сказано в сопроводительной записке.

Кеннеди убили 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас, штат Техас. Обвиняемым оказался Ли Харви Освальд. Однако официальная версия была поставлена многими американцами под сомнение. В частности, известно, что за два месяца до покушения на президента Освальд в Мехико встречался с советскими дипломатами.