Пашинян добивается отставки мэра Еревана, чтобы назначить своего человека
Совет старейшин Еревана начал процесс отстранения Айка Марутяна с поста мэра столицы. Об этом пишет издание Irakanum.
Член правящей фракции в совете старейшин Еревана «Мой шаг» Армен Котолян заявил, что, по предварительным данным, 33 подписи из необходимых 39 уже собраны.
Источники, близкие к правительству сообщают, что досрочные выборы в совет старейшин города будут назначены уже в следующем году. В настоящее время Никол Пашинян лоббирует на пост мэра города своего соратника, бывшего вице-премьера Тиграна Авиняна, который не был включен в список правящей партии «Гражданский договор» на досрочных выборах в июне 2021 года.
Тем не менее, издание отмечает, что Айк Марутян настроен решительно и не собирается подавать в отставку. Правительство же добивается его отстранения и назначения Армена Котоляна временно исполняющим обязанности мэра Еревана.
Напомним, что 13 декабря по всей столице Армении состоялась забастовка водителей автобусов, которые требовали встречи с мэром Еревана Айком Марутяном. В мэрии происходящее назвали саботажем.
Также в июле нынешнего года газета Iravunk писала о конфликте Пашиняна с Марутяном. Издание утверждало, что во время встречи премьер-министр дал пощечину мэру города, а тот в ответ произнес в адрес Пашиняна нецензурные слова.