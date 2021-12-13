Пашинян добивается отставки мэра Еревана, чтобы назначить своего человека

22:40

Совет старейшин Еревана начал процесс отстранения Айка Марутяна с поста мэра столицы. Об этом пишет издание Irakanum. Член правящей фракции в совете старейшин Еревана «Мой шаг» Армен Котолян заявил, что, по предварительным данным, 33 подписи из необходимых 39 уже собраны. Источники, близкие к правительству сообщают, что досрочные выборы в совет старейшин города будут назначены уже в следующем году. В настоящее время Никол Пашинян лоббирует на пост мэра города своего соратника, бывшего вице-премьера Тиграна Авиняна, который не был включен в список правящей партии «Гражданский договор» на досрочных выборах в июне 2021 года.

Тем не менее, издание отмечает, что Айк Марутян настроен решительно и не собирается подавать в отставку. Правительство же добивается его отстранения и назначения Армена Котоляна временно исполняющим обязанности мэра Еревана.