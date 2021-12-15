Зеленский назвал возможные форматы переговоров с Россией на примере Азербайджана и Армении

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией по Донбассу вне «нормандского формата». Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, где проходит саммит лидеров стран Восточного партнерства.

По его словам, Украина остается преданной продолжению переговоров в формате «нормандской четверки», и это было предметом обсуждения на встрече с лидерами Франции и Германии в Брюсселе, но признал, что эффективности данного формата пока нет.

«Работает Нормандия или не работает… Если бы это зависело только от Украины, она бы работала эффективнее. Поэтому мы прорабатываем параллельные вещи», – заявил Зеленский.