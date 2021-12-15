В Брюсселе скандируют: «Карабах – это Азербайджан!»‎

В Брюсселе прошла акция в поддержку Азербайджана, организованная Обществом дружбы Азербайджан – Бельгия, передает TRT Haber.

Собравшиеся на Люксембургской площади перед зданием Европейского парламента несли в руках азербайджанский и турецкий флаги. Участники акции скандировали лозунги "Это наша совместная победа!", "Карабах – это Азербайджан!", "Азербайджан и Турция всегда братья и вместе" и др.

Председатель Общества дружбы Азербайджан – Бельгия Айхан Демирчи сказал, что цель мероприятия заключалась в демонстрации поддержки наших соотечественников президенту Ильхаму Алиеву.

Напомним, что в Брюсселе 14 декабря прошла трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Евросовета Шарля Мишеля.

