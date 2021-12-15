Самир Шарифов поехал к министру инвестиций Саудовской Аравии

Глава финансового ведомства Королевства поздравил Азербайджан с восстановлением территориальной целостности и 30-летием установления дипломатических отношений между Баку и Эр-Риядом.

В рамках встречи состоялись переговоры сопредседателей комиссии – министра финансов Азербайджана Самира Шарифова и министра инвестиций Саудовской Аравии Халида бин Абдулазиз Аль-Фалиха.

В Эр-Рияде состоялось VI заседание Совместной межправительственной комиссии Саудовской Аравии и Азербайджана по экономическому, торговому, инвестиционному, техническому, культурному, спортивному и молодежному сотрудничеству.

В свою очередь, Самир Шарифов заявил, что отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией продолжают стремительно развиваться, подчеркнув важность принятия дальнейших мер для их укрепления.

«Мы заинтересованы в привлечении большого количества саудовских компаний для инвестирования в Азербайджан, особенно в ненефтяном и торговом сферах», – заявил министр Шарифов.

Затем министры объявили о начале заседания межправительственной комиссии. На повестке дня стояло обсуждение текущего состояния экономического сотрудничества, торговли и инвестиций.