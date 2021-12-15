Самир Шарифов поехал к министру инвестиций Саудовской Аравии
В Эр-Рияде состоялось VI заседание Совместной межправительственной комиссии Саудовской Аравии и Азербайджана по экономическому, торговому, инвестиционному, техническому, культурному, спортивному и молодежному сотрудничеству.
В рамках встречи состоялись переговоры сопредседателей комиссии – министра финансов Азербайджана Самира Шарифова и министра инвестиций Саудовской Аравии Халида бин Абдулазиз Аль-Фалиха.
Глава финансового ведомства Королевства поздравил Азербайджан с восстановлением территориальной целостности и 30-летием установления дипломатических отношений между Баку и Эр-Риядом.
В свою очередь, Самир Шарифов заявил, что отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией продолжают стремительно развиваться, подчеркнув важность принятия дальнейших мер для их укрепления.
«Мы заинтересованы в привлечении большого количества саудовских компаний для инвестирования в Азербайджан, особенно в ненефтяном и торговом сферах», – заявил министр Шарифов.
Затем министры объявили о начале заседания межправительственной комиссии. На повестке дня стояло обсуждение текущего состояния экономического сотрудничества, торговли и инвестиций.
Подчеркнув высокий уровень отношений между правительствами Азербайджана и Саудовской Аравии, Самир Шарифов заявил, что страны имеют все возможности для дальнейшего развития сотрудничества в экономической сфере.
Проинформировав о строительных работах, проводимых на освобожденных территориях Азербайджана, сопредседатель комиссии сказал, что сейчас в Карабахе ускоренными темпами продолжаются работы по разминированию территорий.
Министр финансов рассказал участникам комиссии о благоприятном деловом и инвестиционном климате, созданном в Азербайджане, и отметил, что между странами имеются возможности для сотрудничества в сфере туризма, призвав бизнесменов инвестировать в эту сферу.
На встрече также отмечалось, что хотя пандемия коронавируса негативно повлияла на торговые отношения между двумя странами в 2020 году, в январе-октябре нынешнего года товарооборот между Азербайджаном и Саудовской Аравией вырос на 47,3%.
По итогам обсуждения сопредседатели Самир Шарифов и Халид бин Абдулазиз Аль-Фалих подписали Протокол VI заседания Совместной комиссии по экономическому, торговому, инвестиционному, техническому, культурному, спортивному и молодежному сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Королевства Саудовской Аравии.