Ученые назвали еще одно «преимущество» нового штамма коронавируса

«Омикрон» быстрее, чем «дельта», размножается в бронхах, что может объяснять его большую заразность, при этом степень поражения легких при «омикроне» в десять раз ниже, чем при исходном варианте коронавируса. Об этом говорится в исследовании ученых из Гонконгского университета, передает РБК.

Такой результат был зафиксирован через сутки после заражения человека «омикроном». По мнению ученых, это объясняет, почему новый штамм передается между людьми быстрее, чем его предшественники.

«Однако степень поражения легких при заражении этим вариантом вируса в десять раз ниже, чем при заражении оригинальным штаммом. Эти данные совпадают с результатами других исследований, проведенных в мире, которые показали, что, как правило, при заражении омикрон-штаммом болезнь протекает менее тяжело», – заявили ученые.