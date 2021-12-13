Евросоюз подготовил единую позицию по отношению к России
Участники саммита Европейского союза – «Восточное партнерство» призвали Россию к деэскалации на границе с Украиной. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы разделяем обеспокоенность относительно эскалации на границе Украины и призываем Россию воздержаться от любых агрессивных действий», – сказала она.
В свою очередь, глава Совета ЕС Шарль Мишель сказал на пресс-конференции в Брюсселе, что Евросоюз подготовил твердую и единую позицию по отношению к России на случай агрессии против Украины, которую лидеры 27 стран сообщества обсудят на саммите ЕС.