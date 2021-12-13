Евросоюз поддержит реформы в странах Восточного партнерства

Евросоюз подтверждает намерение поддерживать процесс реформ в странах Восточного партнерства. Об этом заявил глава Совета Европейского Союза Шарль Мишель на пресс-конференции после саммита лидеров стран Восточного партнерства.

«Второй элемент саммита – возможность подтвердить намерения поддерживать процесс реформ, которые необходимы для того, чтобы это партнерство было ориентировано на будущее, на конкретный ответ на ожидания населения», – отметил он.

Напомним, что накануне в Брюсселе завершился саммит глав государств Восточного партнерства, в которых приняли участие главы Евросоюза, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины.