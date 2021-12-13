Азербайджан устроил демарш в Брюсселе из-за Беларуси главное на этот час
Принципы, озвученные в совместной декларации, принятой на шестом саммите Восточного партнерства в Брюсселе, полностью отражают официальную позицию Азербайджана. К такому выводу пришла редакция haqqin.az после ознакомления с текстом заявления.
Согласно декларации, Европейский союз выражает свою поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности всех стран-партнеров ЕС в рамках их международно признанных границ.
Выражается поддержка добрососедским отношениям, мерам по укреплению доверия, региональному сотрудничеству, усилению транспортных связей в регионе Восточного партнерства. Необходимо подчеркнуть, что указанные принципы полностью соответствуют постконфликтной повестке Азербайджана.
Кроме этого, в тексте декларации отмечается важность поддержки населению, пострадавшему от конфликта в регионе Восточного партнерства. К тому же приветствуется прогресс, достигнутый на переговорах между Азербайджаном и Европейским Союзом по новому двустороннему детальному соглашению.
В декларации высоко оценивается завершение проекта Южного газового коридора, особо подчеркивается вклад Азербайджана в диверсификации источников газа и маршрутов в Европе. Тем самым Европейский Союз выразил свою поддержку глобальному проекту, инициированному Азербайджаном.
Итоговая декларация не обошла стороной и вызовы пандемийной эпохи, в частности проблему равноправия в распределении вакцин среди всех стран мира. Евросоюз выразил поддержку инициативе президента Азербайджана, впервые осудившего «вакцинный национализм».
Главным событием на саммите стала позиция Азербайджана в отношении параграфа декларации, касающегося внутриполитической ситуации в Беларуси. Тем самым Азербайджан продемонстрировал свою приверженность принципам уважения суверенитета стран и невмешательства во внутренние дела.
Азербайджан не принимает политизированный подход и двойные стандарты к универсальным ценностям прав человека и гуманитарным вопросам. Более того, официальный Баку верен своим союзническим и партнерским обязательствам, в данном случае проявленным в отношении Республики Беларусь.
На заседании председатель Европейского Совета Шарль Мишель официально заявил, что Азербайджан выразил свое несогласие с 11-м параграфом по ситуации в Беларуси, и представил свое особое мнение.