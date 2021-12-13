Мариана Василева в интервью haqqin.az - о своем назначении и опасениях, работе с Фаридом Гаибовым и уроках азербайджанского

После Олимпиады в Токио реформы в азербайджанском спорте были неизбежны. Их проведение президент Ильхам Алиев доверил Фариду Гаибову, несколько лет успешно руководящему европейской гимнастикой. За те три месяца, что Гаибов является министром молодежи и спорта, в нашем спорте уже произошло немало изменений. В первую очередь они касаются федераций, в некоторых из которых сменились руководители. На должности президентов развивать различные виды спорта отныне будут Мадат Гулиев, Микаил Джаббаров, Эмин Амруллаев, Вилаят Эйвазов, Рашад Набиев, Махир Мамедов, Талех Зиядов, Балаш Касумов... Однако не менее важным для азербайджанского спорта было и назначение в самом Министерстве. Замминистра, отвечающим за спортивную часть, распоряжением главы государства стала Мариана Василева, долгие годы возглавлявшая сборную Азербайджана по художественной гимнастике.

В интервью haqqin.az Василева рассказала о своих эмоциях, пережитых в момент, когда ей было предложено занять этот пост, о том, как ей работается на новой должности, и успехах в изучении азербайджанского языка. Она не сомневается, что сможет и на новом месте принести пользу Азербайджану. При этом Мариана ханум отдает себе отчет в том, что серьезные изменения в азербайджанском спорте будут по душе далеко не всем.

- Когда вам было предложено занять должность замминистра, долго размышляли перед тем, как согласиться? Ведь, наверное, не очень хотелось покидать ставшую для вас родной Национальную арену гимнастики.

- Честно говоря, времени на раздумья не было. Да и после такого высокого доверия, оказанного мне, думаю, особо размышлять и не надо было. Помимо доверия, первое, о чем я подумала, это большая ответственность. И, возможно, впервые в жизни я почувствовала опасение – справлюсь или нет. Никогда не думала, что в моей жизни наступит такой момент, когда я буду настолько сильно волноваться и переживать. Я – человек, который обычно очень трезво оценивает ситуацию и быстро принимает решения. Но сейчас все было иначе, ведь это касалось не только меня лично. Тут затронуты интересы страны, интересы азербайджанского спорта.

- В гимнастике вы долгие годы проработали вместе с министром Фаридом Гаибовым и, наверное, понимаете друг друга с полуслова?

- Да, мы с Фаридом Гаибовым уже 13 лет работаем вместе и порой ни то что с полуслова, а даже без слов понимаем, что надо делать в той или иной ситуации. Хотелось бы, чтобы такое взаимопонимание было у нас и с другими сотрудниками министерства.

- С момента вашего назначения прошло уже больше двух недель. Как ощущаете себя на новой должности?

- За то время, что я занимаю этот пост, я убедилась в том, что смогу быть здесь полезной. До этого я со стороны замечала те проблемы, которые есть. Но, находясь внутри, ты лучше понимаешь, с чем связаны эти сложности, и какие еще есть трудности, о которых ты даже не подозревала. Конечно, через определенное время я еще лучше буду знать, что к чему.

Самое главное, чтобы у нас была сильная сплоченная команда, чтобы приоритетом для нас были результаты Азербайджана на мировой арене. В таком случае у нас все получится. Задачи, которые поставили перед нами президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева, очень серьезны, но выполнимы.