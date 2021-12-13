Мариана Василева в интервью haqqin.az - о своем назначении и опасениях, работе с Фаридом Гаибовым и уроках азербайджанского
После Олимпиады в Токио реформы в азербайджанском спорте были неизбежны. Их проведение президент Ильхам Алиев доверил Фариду Гаибову, несколько лет успешно руководящему европейской гимнастикой. За те три месяца, что Гаибов является министром молодежи и спорта, в нашем спорте уже произошло немало изменений. В первую очередь они касаются федераций, в некоторых из которых сменились руководители. На должности президентов развивать различные виды спорта отныне будут Мадат Гулиев, Микаил Джаббаров, Эмин Амруллаев, Вилаят Эйвазов, Рашад Набиев, Махир Мамедов, Талех Зиядов, Балаш Касумов... Однако не менее важным для азербайджанского спорта было и назначение в самом Министерстве. Замминистра, отвечающим за спортивную часть, распоряжением главы государства стала Мариана Василева, долгие годы возглавлявшая сборную Азербайджана по художественной гимнастике.
В интервью haqqin.az Василева рассказала о своих эмоциях, пережитых в момент, когда ей было предложено занять этот пост, о том, как ей работается на новой должности, и успехах в изучении азербайджанского языка. Она не сомневается, что сможет и на новом месте принести пользу Азербайджану. При этом Мариана ханум отдает себе отчет в том, что серьезные изменения в азербайджанском спорте будут по душе далеко не всем.
- Когда вам было предложено занять должность замминистра, долго размышляли перед тем, как согласиться? Ведь, наверное, не очень хотелось покидать ставшую для вас родной Национальную арену гимнастики.
- Честно говоря, времени на раздумья не было. Да и после такого высокого доверия, оказанного мне, думаю, особо размышлять и не надо было. Помимо доверия, первое, о чем я подумала, это большая ответственность. И, возможно, впервые в жизни я почувствовала опасение – справлюсь или нет. Никогда не думала, что в моей жизни наступит такой момент, когда я буду настолько сильно волноваться и переживать. Я – человек, который обычно очень трезво оценивает ситуацию и быстро принимает решения. Но сейчас все было иначе, ведь это касалось не только меня лично. Тут затронуты интересы страны, интересы азербайджанского спорта.
- В гимнастике вы долгие годы проработали вместе с министром Фаридом Гаибовым и, наверное, понимаете друг друга с полуслова?
- Да, мы с Фаридом Гаибовым уже 13 лет работаем вместе и порой ни то что с полуслова, а даже без слов понимаем, что надо делать в той или иной ситуации. Хотелось бы, чтобы такое взаимопонимание было у нас и с другими сотрудниками министерства.
- С момента вашего назначения прошло уже больше двух недель. Как ощущаете себя на новой должности?
- За то время, что я занимаю этот пост, я убедилась в том, что смогу быть здесь полезной. До этого я со стороны замечала те проблемы, которые есть. Но, находясь внутри, ты лучше понимаешь, с чем связаны эти сложности, и какие еще есть трудности, о которых ты даже не подозревала. Конечно, через определенное время я еще лучше буду знать, что к чему.
Самое главное, чтобы у нас была сильная сплоченная команда, чтобы приоритетом для нас были результаты Азербайджана на мировой арене. В таком случае у нас все получится. Задачи, которые поставили перед нами президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева, очень серьезны, но выполнимы.
- Глядя со стороны, вам все казалось намного легче, чем есть на самом деле?
- Не сказала бы. С одной стороны, находиться внутри этого процесса легче, потому что есть понимание того, как можно найти решение проблемы. А с другой - сложнее, ибо то, что долгие годы пускало корни, очень сложно быстро устранить.
Кто-то будет доволен изменениями, кто-то – нет. Золотую середину найти непросто. И мне кажется, что искать ее не стоит. Когда ты ищешь компромиссный вариант, то зачастую проигрываешь. Наша задача – попробовать произвести серьезные изменения, помочь спортсменам и тренерам. Если не попробуем, не узнаем, каков будет результат.
- Каковы ваши первые шаги на новой должности?
- Я знакомлюсь с сотрудниками, со структурой министерства, с различными секторами. Мне важно знать реальное положение дел, настоящее количество спортсменов, а также спортивных обществ и клубов в каждом виде спорта. Имеется проблема квалификации кадров. За месяц-два ее не решить, но план действий уже есть.
- Кстати, о сотрудниках. На днях Министерство покинул олимпийский чемпион Фарид Мансуров, занимавший пост начальника управления спорта…
- Я имела счастье несколько дней поработать с Фаридом. Он был очень хорошим спортсменом и является очень достойным человеком. Опыт, который он получил в Министерстве, сильно поможет ему в Академии физкультуры и спорта, где он стал проректором. Это очень важное назначение. Академия – то место, где мы должны растить специалистов. Прощаясь с Фаридом, мы сказали, что будем помогать друг другу в любой момент, когда возникнет такая необходимость.
- Что надо изменить в азербайджанском спорте в первую очередь?
- С чего начать? (смеется). Я уверена, что через шесть месяцев я смогу ответить на этот вопрос гораздо подробнее. В целом, нам нужна массовость. Спорт должен стать частью нашей жизни, и речь сейчас идет не только о молодежи. Спорт продлевает жизнь, помогает сохранить здоровье.
Спортивные школы, общества, клубы, олимпийские комплексы должны правильно функционировать. Олимпийские комплексы не должны пустовать. Господин президент сделал для азербайджанского спорта то, что не делают нигде. Практически каждый год строятся новые спортивные объекты.
Наша задача – обеспечить эти комплексы специалистами по разным видам спорта и взращивать там спортсменов. Нам также нужно серьезно обучать спортивных врачей, спортивных психологов, физиотерапевтов, аналитиков. После этого мы придем к спорту высших достижений. Это конечная цель. Но когда у тебя нет основы, очень сложно добиваться успеха в большом спорте.
- После вашего ухода пост главного тренера сборной Азербайджана по художественной гимнастике остается вакантным. Стоит ли ожидать нового назначения в ближайшее время?
- Я, конечно, буду помогать нашей сборной, чем могу. Пока должность главного тренера занята не будет. Мы созвали тренерский совет. У нас сложился очень хороший, здоровый коллектив. Тренеры и хореографы порадовались за меня и поддержали. Было решено, что справимся общими усилиями. Так что пока вопрос о назначении нового главного тренера не стоит.
- Вы все лучше и лучше говорите по-азербайджански. Сразу заметно, что на новой работе стали больше практиковаться…
- Да, стараюсь с сотрудниками говорить по-азербайджански. Помимо этого, занимаюсь с учителем. Несколько уроков уже пройдено. Но интервью пока даю на русском, чтобы не допустить серьезных ошибок, из-за которых меня могут неправильно понять. В целом же мой азербайджанский, как говорят, действительно стал за это время лучше.