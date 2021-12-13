Иран ответил на обвинения арабских стран

По его словам, Тегеран надеялся, что с недавней серией дипломатических действий между Ираном и странами-членами саммита, увидит новое отношение со стороны Совета к региональному сотрудничеству», – заявил он.

«Мы считаем такие заявления признаком продолжающегося неконструктивного и неадекватного отношения некоторых государств-членов саммита к Ирану», – сказал Хатибзаде.

Хатибзаде призвал арабские страны, которые до сих пор выражают свою неконструктивную позицию, пересмотреть свои взгляды и подходы к региональным вопросам и заменить путь сотрудничества неоднократными обвинениями.

Напомним, что накануне арабские страны Персидского залива выступили с совместным заявлением, в котором призвали Тегеран прекратить свою дестабилизирующую деятельность в регионе, отказаться от финансовой и военной поддержки ополченцев на Ближнем Востоке.