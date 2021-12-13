Остаток бюджета Азербайджана увеличился в 5 раз

Государственный комитет статистики обнародовал показатели доходов и расходов государственного бюджета Азербайджана за январь-ноябрь текущего года.

Как сообщает «Туран», за 11 месяцев доходы бюджета составили 22 725,3 миллиона манатов, расходы - 22 309,5 миллиона манатов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета выросли на 2,2%, а расходы бюджета - на 0,7%.

А за последний год остаток бюджета увеличился в 5,3 раза и составил 415,8 млн манатов.