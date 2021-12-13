Документы об убийстве Кеннеди: подробности ФОТО
Национальный архив США обнародовал новую порцию документов, посвященных расследованию убийства президента Джона Кеннеди, передает РИА Новости.
Для установления обстоятельств происшествия, согласно архивным материалам, проверялись сведения о коммунистах и либералах.
Самый старый документ датирован 11 октября 1941 года. В нем говорится о поездке американского международника Эдварда Картера в Лос-Анджелес, где планировалось обсудить комитет помощи России, который он помог создать годом ранее. Встреча прошла 8 октября 1941 года. Организовать ее посоветовал Герберт Биберман, который с 1938 года участвовал в работе голливудской лиги против нацизма, а в 1940 он же был в счетном комитете форума мира, указано в документах. В сентябре 1940 года его называли сторонником коммунистического фронта.
Позднее, 19 декабря 1947 года, ЦРУ оформило малопонятный документ о том, что в ноябре-декабре нечего сообщить о трех субъектах, указанных буквой Л и порядковым номером, а отчет о четвертом "приложен". Записка от 1978 года, дополняющая документ, указывает, что он запрошен комиссией по расследованию убийства Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.
Теории о причастности СССР
Теории о причастности СССР к убийству президента США Джона Кеннеди не покидали сводки американских спецслужб долгие годы после преступления, свидетельствуют обнародованные архивные документы.
В одном из документов ЦРУ подробно разбирает книгу Роберта Энсона 1976 года о поездке убийцы Кеннеди – Ли Харви Освальда – в Москву, в частности пассаж о том, что он получил визу в рекордные сроки. Обычно визу дают за неделю-две, а Освальд получил ее быстрее, указывает автор доклада.
"Комиссия считает подозрительным, что Освальд получил визу за два-четыре дня, без присутствия в советском посольстве", - сообщал офис в Хельсинки.
"Польский водитель советского посольства"
Некий "польский водитель советского посольства" в Австралии через два дня после убийства президента США Джона Кеннеди докладывал в американское диппредставительство, что правительство СССР может быть причастно к преступлению, свидетельствуют материалы, обнародованные национальным архивом США.
Источник представлен как "польский водитель советского посольства в городе". В документе говорится, что телефонный звонок перекликается с анонимным звонком, сделанным 15 октября 1962 года.
В дальнейшем ссылки на эту информацию повторяются в отчетах ЦРУ.
Убийство Кеннеди
Джон Фицджералд Кеннеди - 35-й президент США (1961—1963). Двадцать второго ноября 1963 года, совершая предвыборную поездку в открытом лимузине на одной из центральных улиц города Даллас, штат Техас, Джон Кеннеди был смертельно ранен в 12:30 из снайперской винтовки. Президент был незамедлительно доставлен в госпиталь "Паркленд", где после безуспешных попыток реанимации скончался около 13:00 по местному времени. Специально созданная Конгрессом комиссия Уоррена установила, что убийцей Кеннеди был бывший морпех Ли Харви Освальд.
Ли Харви Освальд - единственный официальный подозреваемый в убийстве американского президента Джона Кеннеди. По закону США умерший не может быть судим, но по выводам Комиссии Уоррена он назван убийцей.
Бывший морской пехотинец США, некоторое время живший (октябрь 1959 — июнь 1962) в Советском Союзе, Освальд был первоначально арестован за убийство полицейского примерно через 40 минут после того, как был застрелен Кеннеди. Освальд, подозреваемый также в убийстве Кеннеди, отрицал свою причастность к обоим преступлениям.
Согласно выводам Комиссии Уоррена (1964), Освальд 22 ноября 1963 года за 5,6 секунды совершил три выстрела в машину президента с шестого этажа книжного склада в городе Даллас, штат Техас (в результате которых президент Кеннеди был убит, губернатор Техаса Конналли был тяжело ранен, а один из прохожих получил легкое ранение), а затем убил местного полицейского. Согласно выводам комиссии, он "действовал в одиночку и без чьего-либо совета или помощи".
Сам Освальд был застрелен спустя два дня после задержания владельцем ночного клуба Джеком Руби, умершим спустя три года от рака легких.