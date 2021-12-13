Cubics Technology успешно продолжает процесс цифровизации бизнес-процессов компаний в Азербайджане
Технологии стали решением как для упрощения задач повседневной жизни, так и для управления и автоматизации бизнес-процессов. Сегодня почти всё вокруг нас «диджитализируется» и «цифровизируется».
«Цифровизация» - как основа управления бизнесом
Цифровизация (диджитализация) – это внедрение цифровых технологий в те или иные процессы для упрощения различных задач. В сфере бизнеса, цифровизация – это автоматизация и оптимизация бизнес-процессов с помощью информационных технологий в целях повышения эффективности управления предприятием.
Стандартный процесс диджитализации начинается со сбора информации о бизнес-процессе компании. Далее происходит адаптация нужд бизнеса под предоставляемые решения и в итоге все это приводит к непосредственному созданию системы управления.
Как диджитализируют профессионалы?
По словам учредителя и директора компании Cubics Technology Рустама Гасымова, если бизнес-процессы нельзя оптимизировать и автоматизировать, то бизнес-модель построена неверно или компания, предоставляющая бизнес-решения, не хочет менять свой продукт.
И это действительно так. Ведь, как мы видим из второго этапа стандартного процесса диджитализации, именно нужды бизнеса адаптируются под решения, а не наоборот.
Как команда профессионалов, Cubics Technology применяет подход, при котором учитываются все требования компаний и происходит истинная цифровизация бизнеса. Конечно же, это происходит благодаря легко-кастомизируемым решениям Cubics Technology. Давайте подробно рассмотрим, как именно происходит процесс цифровизации с помощью Cubics Technology.
Сначала в разговор вступают люди
Никакой устав, документ или инструкция не может достоверно передать информацию о том, как происходят бизнес-процессы внутри компании. Именно поэтому команда Cubics Technology проводит несколько встреч с компанией-заказчиком. На этих встречах обсуждаются вопросы управления и контроля различными департаментами и бизнес-процессами. Эксперты Cubics Technology делают определенные заметки и таким образом «собирают пазлы в единую картину» для более детального понимания структуры и методов управления.
Составляется карта действий
Или, как ее можно назвать иначе, техническое задание. Причем составлением данного мало развлекательного документа занимается как раз команда Cubics Technology. Пока клиент занимается рассмотрением и подписанием контракта с Cubics Technology, вторые уже подготавливают техническое задание и назначают дату и время очередной встречи для обсуждения этого документа. При встрече обсуждаются оптимизированные бизнес-процессы и их цифровизация.
Свет. Камера … Разработка
После согласования технического задания команда Cubics Technology начинает непосредственную разработку бизнес-решения для компании. Данный процесс может занять от нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от сложности бизнес-процессов компании-заказчика. С помощью большой команды разработчиков, Cubics Technology соблюдает все указанные в контракте сроки. В итоге всех работ компании удается автоматизировать и оптимизировать свои бизнес-процессы и управлять своим бизнесом максимально эффективно.
Поддерживается и постоянно улучшается
Техническая поддержка – это отдельная история успеха Cubics Technology. Абсолютно каждая компания, купившая то или иное решение у Cubics, довольна оперативностью и качеством обслуживания службы поддержки. Любой запрос обрабатывается моментально и создается «тикет». Далее происходит коллаборация между департаментами технического обслуживания и разработчиками. Вторые без задержек видят проблему, находят ее и решают. Далее клиент получает обратную связь от команды Cubics Technology и предоставляется полная информация о возникшей сложности и о ее решении.
Что касается обновления, то они происходят в системе каждой компании в индивидуальном порядке. Дело в том, что система при выходе бывает стабильной и нужды в исправлении «багов» не бывает, но улучшения по удобному управлению системой или улучшению визуального составляющего интерфейса происходят на ежедневной основе. После того, как новый стиль, модуль или функциональность готовы к использованию, происходит демонстрация данного новшества клиенту. Если клиенту нравится изменение, то это внедряется в их систему. В противном случае, все остается без изменений.
Такое качество обслуживания и уровень технической поддержки действительно большая редкость на сегодняшний день, и это достойно отдельного внимания и благодарности.
Прямоугольная сумка со скруглёнными углами
Конечно же имеется в виду портфолио, и он у компании Cubics Technology довольно увесистый. На сегодняшний день решениями Cubics пользуются более 50 компаний. Среди них можно назвать FMG Group, BME Elevators & Escalators - Schindler Distributor, Sigma Technical Services, Leyla Medical Center, Baku Holiday Travel, Referans Klinik Центр Лаборатории, Xurcun, Mody’s, Lor Hospital, Freqat Marine, Chelebi и т.д.
Компании довольны решениями Cubics Technology и пользуются ими на ежедневной основе.
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