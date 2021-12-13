Cubics Technology успешно продолжает процесс цифровизации бизнес-процессов компаний в Азербайджане

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Технологии стали решением как для упрощения задач повседневной жизни, так и для управления и автоматизации бизнес-процессов. Сегодня почти всё вокруг нас «диджитализируется» и «цифровизируется». «Цифровизация» - как основа управления бизнесом

Цифровизация (диджитализация) – это внедрение цифровых технологий в те или иные процессы для упрощения различных задач. В сфере бизнеса, цифровизация – это автоматизация и оптимизация бизнес-процессов с помощью информационных технологий в целях повышения эффективности управления предприятием. Стандартный процесс диджитализации начинается со сбора информации о бизнес-процессе компании. Далее происходит адаптация нужд бизнеса под предоставляемые решения и в итоге все это приводит к непосредственному созданию системы управления. Как диджитализируют профессионалы?

По словам учредителя и директора компании Cubics Technology Рустама Гасымова, если бизнес-процессы нельзя оптимизировать и автоматизировать, то бизнес-модель построена неверно или компания, предоставляющая бизнес-решения, не хочет менять свой продукт. И это действительно так. Ведь, как мы видим из второго этапа стандартного процесса диджитализации, именно нужды бизнеса адаптируются под решения, а не наоборот. Как команда профессионалов, Cubics Technology применяет подход, при котором учитываются все требования компаний и происходит истинная цифровизация бизнеса. Конечно же, это происходит благодаря легко-кастомизируемым решениям Cubics Technology. Давайте подробно рассмотрим, как именно происходит процесс цифровизации с помощью Cubics Technology. Сначала в разговор вступают люди

Никакой устав, документ или инструкция не может достоверно передать информацию о том, как происходят бизнес-процессы внутри компании. Именно поэтому команда Cubics Technology проводит несколько встреч с компанией-заказчиком. На этих встречах обсуждаются вопросы управления и контроля различными департаментами и бизнес-процессами. Эксперты Cubics Technology делают определенные заметки и таким образом «собирают пазлы в единую картину» для более детального понимания структуры и методов управления. Составляется карта действий

Или, как ее можно назвать иначе, техническое задание. Причем составлением данного мало развлекательного документа занимается как раз команда Cubics Technology. Пока клиент занимается рассмотрением и подписанием контракта с Cubics Technology, вторые уже подготавливают техническое задание и назначают дату и время очередной встречи для обсуждения этого документа. При встрече обсуждаются оптимизированные бизнес-процессы и их цифровизация. Свет. Камера … Разработка

После согласования технического задания команда Cubics Technology начинает непосредственную разработку бизнес-решения для компании. Данный процесс может занять от нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от сложности бизнес-процессов компании-заказчика. С помощью большой команды разработчиков, Cubics Technology соблюдает все указанные в контракте сроки. В итоге всех работ компании удается автоматизировать и оптимизировать свои бизнес-процессы и управлять своим бизнесом максимально эффективно. Поддерживается и постоянно улучшается

Техническая поддержка – это отдельная история успеха Cubics Technology. Абсолютно каждая компания, купившая то или иное решение у Cubics, довольна оперативностью и качеством обслуживания службы поддержки. Любой запрос обрабатывается моментально и создается «тикет». Далее происходит коллаборация между департаментами технического обслуживания и разработчиками. Вторые без задержек видят проблему, находят ее и решают. Далее клиент получает обратную связь от команды Cubics Technology и предоставляется полная информация о возникшей сложности и о ее решении. Что касается обновления, то они происходят в системе каждой компании в индивидуальном порядке. Дело в том, что система при выходе бывает стабильной и нужды в исправлении «багов» не бывает, но улучшения по удобному управлению системой или улучшению визуального составляющего интерфейса происходят на ежедневной основе. После того, как новый стиль, модуль или функциональность готовы к использованию, происходит демонстрация данного новшества клиенту. Если клиенту нравится изменение, то это внедряется в их систему. В противном случае, все остается без изменений. Такое качество обслуживания и уровень технической поддержки действительно большая редкость на сегодняшний день, и это достойно отдельного внимания и благодарности. Прямоугольная сумка со скруглёнными углами