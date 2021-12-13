Эрдоган сменил двух заместителей главы Минфина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отстранил в четверг от должностей двух заместителей министра финансов и казначейства на фоне продолжающегося ослабления турецкой лиры. Соответствующий указ опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete, передает ТАСС.

Согласно информации, вместо Шакира Эрджана Гюля и Мехмета Хамди Йылдырыма назначены Махмут Гюркан и Юнус Элиташ.

Ранее по распоряжению Эрдогана был уволен министр финансов и казначейства Лютфи Эльван, место его занял Нуреддин Небати, который до этого был заместителем главы Минфина.