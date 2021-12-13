Иран призвал европейскую тройку к честности

Европейская тройка должна действовать как честный партнер. Об этом написал официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в Twitter.

«Любое заявление о ядерной сделке, в котором не упоминается вина США, просто выражает крайнюю степень незнания реальности ее «экспортерами», – отметил он.

По словам Хатибзаде, если европейская тройка хочет, чтобы ее воспринимали всерьез как честного партнера, она должна действовать как справедливый партнер.

Ранее страны "Евротройки" – Великобритания, Германия и Франция - заявили, что из-за позиции Ирана венские переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) могут зайти в тупик.