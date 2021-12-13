Саргсян: Армения выполнила все предусловия Турции
С 1992 года нормализация армяно-турецких отношений является приоритетом во внешней политике США. Этот приоритет не изменился со времен администрации Буша. Об этом сообщил армянский эксперт международник Сурен Саргсян на своей странице в Facebook.
Эксперт отметил, что на любом этапе, когда была такая возможность, Вашингтон поддерживал армяно-турецкий процесс: «Сейчас этим процессом обусловлена и активизация американской политики.
Все понимают, что впервые в своей истории Армения выполнила все предусловия Турции. Это – исторический момент.
Все понимают, что Армения отошла от своих стратегических интересов, готова на односторонние, бесконечные уступки, в том числе в ущерб национальной безопасности.
Теперь нас всех побудят пойти на примирение (с Турцией и Азербайджаном), потому что мы готовы идти на уступки, в том числе за счет нашей территории, Карабаха и нашего суверенитета», – пишет С.Саргсян.