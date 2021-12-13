Закир Гасанов отправился на освобожденные территории фото; видео
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства ознакомились с новопостроенными объектами военной инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана.
Согласно сообщению пресс-службы военного ведомства, министру обороны было доложено, что пункт размещения модульного типа оснащен современным оборудованием, мебелью и инвентарем для обеспечения всех необходимых потребностей военнослужащих. Предусмотрены оружейная комната, казарма, столовая, кухня, медпункт, продовольственные и вещевые склады, банно-санитарный узел и генераторы, обеспечивающие бесперебойное электроснабжение. Комплекс оснащен централизованной системой отопления, освещением и водой.
Министр поставил перед командованием соответствующие задачи по дальнейшему повышению боеспособности подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях.
Затем З.Гасанов принял участие в церемонии открытия нового караульного городка в одной из воинских частей. Было отмечено, что за короткий срок в караульной, построенной в соответствии с современными стандартами, созданы все условия для организации и несения службы на высоком уровне.