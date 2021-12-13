Макрон не может объявить о своих планах на выборы из-за…

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока не в состоянии ответить на вопрос, выдвинет ли он свою кандидатуру на второй срок на президентских выборах 2022 года, передает Interfax.

"Сегодня я не нахожусь в ситуации для ответа на этот вопрос", - отметил Макрон в интервью телеканалам TF1 и LCI.

Глава государства подчеркнул, что он не в том положении, чтобы ответить на этот вопрос: "Я здесь не для того, чтобы удерживать власть. Я здесь, чтобы выполнять работу и продвигаться вперед".