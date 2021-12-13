Макрон не может объявить о своих планах на выборы из-за…
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока не в состоянии ответить на вопрос, выдвинет ли он свою кандидатуру на второй срок на президентских выборах 2022 года, передает Interfax.
"Сегодня я не нахожусь в ситуации для ответа на этот вопрос", - отметил Макрон в интервью телеканалам TF1 и LCI.
Глава государства подчеркнул, что он не в том положении, чтобы ответить на этот вопрос: "Я здесь не для того, чтобы удерживать власть. Я здесь, чтобы выполнять работу и продвигаться вперед".
Вместе с тем Макрон признал свои амбиции получить еще один мандат на президентство. "Но я смотрю на страну, потрясенную этим кризисом. Я в долгу перед самим собой, чтобы принимать трудные решения. Да, у меня есть амбиции, но в тот момент, когда мы говорим, я все еще должен выполнять ту же функцию, функцию президента республики", - добавил он.
Президент отметил, что пока не готов к твердому ответу: "Я не знаю, какими будут следующие несколько недель".