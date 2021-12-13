Анкара рассматривает заявки авиакомпаний на рейсы Стамбул - Ереван
Анкара рассматривает заявки турецких и армянских авиакомпаний на авиарейсы Стамбул - Ереван - Стамбул, решение может быть принято в ближайшие дни, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Anadolu.
По словам министра, заявки авиакомпаний рассматриваются в Минтрансе и Главном управлении гражданской авиации Турции. «В принципе, отношение турецкой стороны к вопросу позитивное. В ближайшие дни определится, какие из компаний смогут летать по данному маршруту», - сказал Чавушоглу.