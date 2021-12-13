Чавушоглу: Азербайджан предельно конструктивен

«У Азербайджана была единственная цель – вернуть оккупированные Арменией исторические земли страны. Как результат, именно Баку призывает к мирному договору, а значит, Азербайджан также предельно конструктивен». Об этом, как передает агентство Anadolu, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в беседе с журналистами по итогам визита в ОАЭ.

Министр напомнил, что Турция и Азербайджан после 44-дневной войны в Карабахе выступали с позитивными месседжами в адрес Армении. «Особую значимость представляют призывы Баку к заключению всеобъемлющего мирного соглашения с Ереваном. Эти сигналы демонстрируют также подходы Турции и Азербайджана к вопросу», - сказал Чавушоглу.