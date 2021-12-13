Генпрокуратура и МВД об убийстве предпринимательницы Саиды Гусейновой

Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел Азербайджана распространили совместное заявление о произошедшем в Евлахе восемь месяцев назад убийстве.

Согласно заявлению, установлено, что Эльнур Гусейнов решил убить сестру тещи, Саиду Гусейнову, с целью завладеть ее имуществом. 14 апреля 2021 года он пришел в бройлерный цех, где работала Гусейнова, и нанес ей многочисленные ножевые ранения. Взяв деньги (1500 манатов) и золотые украшения на 900 долларов, Гусейнов облил керосином тело женщины и территорию цеха и поджег.

15 декабря Эльнуру Гусейнову в прокуратуре Евлахского района было предъявлено обвинение по статье 120.2.5 (убийство, совершенное из корыстных побуждений или по найму, а равно в целях использования органов или тканей потерпевшего) Уголовного кодекса. Следствие продолжается.

Отметим, что haqqin.az ранее писал о том, что предприниматель 53-летняя Саида Гусейнова погибла в апреле этого года в результате пожара в принадлежавшем ей бройлерном цеху в селе Ашагы Буджаг Евлахского района. Сестра погибшей, Рахиля Ахмедова, утверждала, что поджог был преднамеренным и Гусейнову убили с особой жестокостью.