Вооруженные люди ворвались в здание правительства Ливии

Вооруженные люди ворвались в среду вечером в штаб-квартиру Правительства национального единства (ПНЕ) и здание министерства обороны в Триполи, сообщает информационное агентство "Аль-Джамахирия".

Подробности о принадлежности захватчиков к какой-либо из группировок, действующих на территории ливийской столицы, не уточняются.

Председатель и члены президентского совета страны были эвакуированы сразу после получения информации о подготовке боевиков к нападению на их дома. Ряд районов Триполи оказались обесточены.

Захват правительственных зданий произошел всего за восемь дней до намеченных на 24 декабря президентских выборов в Ливии.