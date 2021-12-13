Пашинян: Договоренности с Ильхамом Алиевым способны изменить облик региона

Достигнутые с президентом Азербайджана договоренности о строительстве железной дороги при их реализации изменят политическую, экономическую среду в регионе, а также среду безопасности, сказал сегодня на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее Пашинян сообщил, что в Брюсселе на встрече с Ильхамом Алиевым достигнута договоренность о строительстве железной дороги Ерасх - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз.

"Не хочу переоценивать значение договоренности с Азербайджаном. Но, с другой стороны, нельзя и недооценивать. Это важная договоренность, и я надеюсь, что мы с точностью ее осуществим. Это важный проект, который изменит экономическую, политическую среду в регионе, а также среду безопасности", - добавил армянский премьер.

Пашинян заявил, что в ближайшее время нужно сосредоточиться на решении этой задачи. С Ильхамом Алиевым также достигнута договоренность о продолжении контактов по вопросам двусторонней повестки. По его словам, стороны попытаются сформировать и сформулировать общие подходы и точки зрения, а также преодолеть разногласия.