США предлагают признать Россию спонсором терроризма

Сенаторы США предложили предоставить в предстоящем году военную помощь Украине в размере $450 млн и закрепить за Россией статус «государства-спонсора терроризма». Как сообщает gazeta.ru, соответствующая информация приведена на сайте комитета сената по международным отношениям.

По словам сенатора Джима Риша, США должны сделать все возможное прямо сейчас, чтобы сдержать Россию и обеспечить Украину поставками и поддержкой, в которых она нуждается, чтобы защитить себя.

«Законопроект утверждает $450 млн иностранного военного финансирования для Украины в 2022 году... определяет Россию как государство-спонсор терроризма», — говорится в заявлении.

Отмечается, что администрации президента США для сдерживания России необходимо в кратчайшие сроки ввести санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2», предоставить помощь и укрепить двустороннее оборонительное сотрудничество с Украиной.