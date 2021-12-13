Террористы ПКК напали на курдов
Пособники террористов ПКК напали на бойцов сил курдского ополчения (пешмерге), охранявших контрольно-пропускной пункт «Фишхабур» на границе Ирака и Сирии. Об этом сообщают органы СМИ, подконтрольные Курдской региональной администрации Ирака, передает Anadolu.
По словам представителя КПП Шевкета Бербухари, свыше ста пособников террористов напали на бойцов пешмерге, забрасывав ополченцев «коктейлями Молотова» и камнями.
Отмечается, что некоторые из бойцов пешмерге получили тяжелые ранения, повреждены две пожарные машины.