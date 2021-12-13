Королевская семья попала в скандал из-за вечеринки принцессы

По данным издания, день рождения старшей дочери короля Виллема Александра и королевы Максимы прошел с нарушениями норм, принятых для борьбы с распространением COVID-19.

Дело в том, что на праздник королевская семья пригласила более 20 человек, хотя в настоящее время в Нидерландах действует ограничение, которое запрещает жителям королевства принимать у себя дома свыше четырех человек.

После общественной критики королевская семья Нидерландов выразила сожаление в связи с вечеринкой. «Король проинформировал меня, что после зрелых размышлений считает организацию празднования не лучшей идеей», - написал премьер-министр страны Марк Рютте в письме парламенту.

При этом в королевской семье отдельно указали, что празднование проходило на открытом воздухе, все присутствующие соблюдали социальную дистанцию, были привиты от коронавируса и также сделали ПЦР-тесты.

СМИ отмечают, что празднование дня рождения принцессы Амалии пришлось на момент, когда в Нидерландах не хватает коек для больных с ковидом и к борьбе с пандемией подключилась армия.