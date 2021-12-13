Российские компании представили Азербайджану 13 пакетов предложений для участия в работах в Карабахе, сказал заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на конференции в Баку «Современное состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений в контексте интегрированных процессов».

«Наш регион так же, как и другие регионы, столкнулся с рядом проблем: вооруженный конфликт, пандемия, энергокризис, а сегодня мы имеем уже новые реалии. Сотрудничество с Россией у нас развивается по всем направлениям... Сегодня у нас семь дорожных карт сотрудничества. По всем дорожным картам идет успешное сотрудничество, и мы добиваемся поставленных целей... Имеется хорошая перспектива наращивания взаимных инвестиций. Российские инвестиции в Азербайджан составили 6 миллиардов долларов, 4,5 миллиарда долларов из которых - прямые инвестиции. В настоящее время реализуется ряд проектов по инвестициям, открываются новые возможности», - сказал Шахин Мустафаев.