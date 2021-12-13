Синоптики о погоде в Баку на завтра

17 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили haqqin.az в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 6-8°, днем 10-13° тепла, в Баку ночью 6-8°, днем 10-12° тепла. Атмосферное давление снизится с 765 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана ночью и вечером местами ожидаются осадки. В горных районах есть вероятность выпадения снега. Утром туман. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 0-5°, днем 8-13° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2°тепла, днем 3-7° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.