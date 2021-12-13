Ильхам Алиев переизбран на должность президента НОК
Сегодня в режиме онлайн состоялась 8-я отчетно-выборная Генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета Азербайджана.
Ильхам Алиев был переизбран на пост президента НОК. Членами Исполкома НОК избраны Ильхам Алиев, Чингиз Гусейнзаде, Фарид Гаибов, Азер Алиев, Земфира Мефтахетдинова, Назим Гусейнов, Намик Абдуллаев, Фарид Мансуров, Фаик Гараев, Кенуль Нуруллаева, Мариана Василева и Рамиль Гаджи.
Далее состоялось первое заседание Исполкома в новом составе. На нем Азер Алиев был избран генеральным секретарем, а Чингиз Гусейнзаде, Фарид Гаибов и Земфира Мефтахетдинова – вице-президентами.