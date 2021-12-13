На аукционе Christie's в виде незаменимого токена было продано первое сообщение, опубликованное на сайте онлайн-энциклопедии "Википедия". Об этом сообщили на сайте аукциона.

На торгах под названием "Рождение Википедии" было выставлено два лота.

Первый - запись на сайте "Википедии", опубликованная основателем онлайн-энциклопедии Джейми Уэйлсом в 1996 году. Первая публикация состояла из единственной фразы - "Hello World". За эту запись в виде невзаимозаменяемого токена (NFT) отдали 750 тысяч долларов, пишет УНИАН.