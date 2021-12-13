Глава Еврокомиссии о крупных инвестициях в страны Восточного партнерства

«Экономический и инвестиционный план Восточного партнерства может привлечь 17 миллиардов евро вложений в эти страны. Разрабатываются очень интересные и впечатляющие проекты». Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции, посвященной саммиту лидеров стран Восточного партнерства, который завершился накануне в Брюсселе.

Она также отметила, что Европейский Союз призывает Россию к деэскалации и воздержанию от любых дальнейших действий против Украины.

«Мы заверили Украину в нашей неизменной поддержке. Нет и не может быть сомнений: Евросоюз твердо ответит на любую дальнейшую агрессию против Украины», - заявила глава Еврокомиссии.

Говоря о сотрудничестве со странами Восточного партнерства в борьбе с распространением коронавируса, Урсула фон дер Ляйен объявила о предоставлении 13 миллионов доз вакцин для восточных партнеров Евросоюза.