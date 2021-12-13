Лира продолжает падение. Эрдоган отстранил еще двоих

На фоне этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отстранил сегодня от должностей двух заместителей министра финансов и казначейства. Соответствующий указ опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete. Согласно информации, вместо Шакира Эрджана Гюля и Мехмета Хамди Йылдырыма назначены Махмут Гюркан и Юнус Элиташ.

С начала года турецкая валюта девальвировалась в два раза, что стало одним из самых крупных падений стоимости нацвалюты за последние годы.

Турецкая национальная валюта - лира в четверг в очередной раз побила рекорд своего падения, обесценившись по отношению к доллару до 15,21 лиры за единицу американской валюты. Об этом свидетельствуют онлайн-данные биржевых торгов.

Кроме того, турецкое правительство планирует представить в парламент дополнительный бюджет на следующий год, поскольку резкое падение курса лиры оказало давление на существующий бюджет в связи с необходимым повышением зарплат и роста других расходов, сообщает турецкое издание Duvar со ссылкой на заявление двух чиновников. Основной бюджет на 2022 год находится на заключительной стадии обсуждения и утверждения в парламенте.

Вместе с тем официальные лица заявили, что в дополнительном бюджете, как ожидается, будет учтено повышение минимальной заработной платы, увеличение заработной платы и пенсионных выплат госслужащим, а также другие меры по поддержке предприятий, пострадавших от обесценивания национальной валюты и резкого роста инфляции.

«Текущий бюджет ограничен, и его следует увеличить в связи со вспышкой коронавируса и для развития экономики... Правительство работает над дополнительным проектом бюджета, который будет включать дополнительные расходы», — сказал высокопоставленный чиновник.

Отмечается, что государственные финансы Турции сильны по сравнению с сопоставимыми странами с формирующимся рынком, что оставляет возможность для потенциальных бюджетных стимулов. Дефицит бюджета упал до 1,5% ВВП в этом году и, по прогнозам, составит около 3,5% к концу года и в следующем году.

Источники издания также рассказали, что дополнительный бюджет будет представлен после завершения обсуждения основного бюджета в парламенте, что ожидается на этой неделе. В Минфине от комментариев отказались.

«Есть возможность увеличить дефицит бюджета по отношению к ВВП до 5%. Это необходимо использовать. Важные изменения будут вноситься в соответствии с развитием экономики. Текущего бюджета недостаточно, особенно с учетом повышения заработной платы государственных служащих, увеличения минимальной заработной платы и многих других факторов», — сказал второй высокопоставленный чиновник, знакомый с планом.

В прошлом месяце источники сообщили Reuters, что правительство готовится повысить заработную плату и сократить налоги, чтобы поддержать домохозяйства с низкими доходами, которые борются с высокой инфляцией, задействовав относительно сильный бюджет страны.