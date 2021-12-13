Семерых жителей Северной Кореи казнили за K-pop
В Северной Корее публично казнили 7 человек за просмотр и распространение клипов с K-pop, сообщает The New York Times со ссылкой на данные отчета неправительственной группы Сеула TJWG.
Представители TJWG рассказали о карте мест публичной казни и захоронений, составленной на основе опроса 683 беженцев из КНДР. Общее количество публичных казней в Северной Корее до сих пор остаётся неизвестным. Но есть подтверждение 7 случаев, связанных с просмотром или распространением клипов музыкальных k-pop исполнителей. 6 человек были казнены в городе Хесане в 2012-2014 годах.
Таким образом лидер КНДР Ким Чен Ын борется с музыкальным жанром К-pop и западной культурой, которая, по его мнению, развращает умы северокорейцев.
Также стало известно, что казни специально устраивали публично, чтобы запугать население.
Приговор приводили в исполнение три солдата, суммарно делавшие девять выстрелов в обвиняемого.
"Семьи казненных были вынуждены наблюдать за казнью", — говорится в сообщении.
Ранее гражданина Северной Кореи приговорили к смертной казни после того, как старшеклассников поймали за просмотром южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Оказалось, что мужчина тайно провез в страну копии шоу и продал их школьникам. Самих учащихся тоже наказали: покупателя приговорили к пожизненному заключению, а его товарищей — к пятилетней каторге на угольных шахтах.