Семерых жителей Северной Кореи казнили за K-pop

В Северной Корее публично казнили 7 человек за просмотр и распространение клипов с K-pop, сообщает The New York Times со ссылкой на данные отчета неправительственной группы Сеула TJWG.

Представители TJWG рассказали о карте мест публичной казни и захоронений, составленной на основе опроса 683 беженцев из КНДР. Общее количество публичных казней в Северной Корее до сих пор остаётся неизвестным. Но есть подтверждение 7 случаев, связанных с просмотром или распространением клипов музыкальных k-pop исполнителей. 6 человек были казнены в городе Хесане в 2012-2014 годах.

Таким образом лидер КНДР Ким Чен Ын борется с музыкальным жанром К-pop и западной культурой, которая, по его мнению, развращает умы северокорейцев.

Также стало известно, что казни специально устраивали публично, чтобы запугать население.