YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска телевещания, сообщается в Telegram-канале RT.

Ранее телеканал со ссылкой на главного редактора Маргариту Симоньян сообщил, что Russia Today запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине, RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.

"YouTube заблокировал новый канал RT DE — RT auf Sendung. Это произошло в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. На канале шла прямая трансляция эфира. Выясняем причины", - говорится в сообщении.

А 28 сентября этого года администрация видеохостинга YouTube заблокировала два канала Russia Today на немецком языке. Об этом сообщала Маргарита Симоньян в Telegram. Она написала, что оба канала были удалены без возможности восстановления, однако причин блокировки не пояснила.