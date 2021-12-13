Почему важно отслеживать рост и вес детей

Рост и вес ребенка – параметры, которые больше остальных волнуют родителей. Зачастую родители сталкиваются с достаточно противоречивой информацией относительно того, какой же вес и рост ребенка является нормальным. Более того, разные врачи могут по-разному трактовать текущие показатели у ребенка. Каковы нормы роста и веса у детей разных возрастов? В каком возрастном диапазоне у детей наблюдается самый интенсивный рост и в каком возрасте останавливается рост? На эти и другие вопросы ответил специалист-эксперт Минздрава Азербайджана педиатр Эркин Рагимов.

- Как отслеживать рост и вес детей?

- Наблюдение за ростом и развитием ребенка - очень важный компонент здорового образа жизни детей. Наиболее часто используемые измерения для мониторинга роста и развития детей: определение оптимального роста и веса ребенка в зависимости от возраста, индекса массы тела (ИМП).

Наблюдение за ростом и развитием детей может быть индикатором многих проблем, таких как текущее состояние здоровья, рациональное и сбалансированное питание ребенка. В этом случае до 6-7 месяцев родителям рекомендуется с частотой раз в месяц отводить детей на рутинное обследование, а в дальнейшем - раз в 2–3 месяца. То есть очень важно на регулярной основе отслеживать темпы развития малышей.

- Во время прямого эфира на странице Министерства здравоохранения в Instagram вы отметили, что в Азербайджане разрабатываются специальные таблицы соответствия роста и веса детей (центильные таблицы). Хотелось бы подробнее узнать о работе, проделанной в этом направлении...

- Национальный генофонд каждой страны, то есть генетика и среда обитания, различен. Поэтому в целом показатели соответствия роста и веса детей в каждой стране могут отличаться. До определенного периода в Азербайджане использовали таблицы других стран. Например, многие наши государственные и частные клиники использовали данные центильных таблиц, разработанных в братской Турции. Однако проблема заключается в том, что они подготовлены в 2008 году, то есть прошло достаточно времени с момента их разработки. Не секрет, что сегодня во всем мире проблемы с лишним весом начинаются в детстве. В связи с этим возникла необходимость разработать новую таблицу. С этой целью мы проводили это исследование в течение нескольких лет, отбирали детей из каждой возрастной группы, измеряли их вес, рост и окружность головы, и на основе показателей составили таблицу. Учитывая, что таблица составлена на основе показателей детей нашей страны, сейчас мы можем легко определить, насколько их вес или рост соответствует национальным стандартам.

- Насколько отличаются показатели развития наших детей с показателями детей других стран?

- Чтобы дать точный ответ на этот вопрос, нужны научные исследования. В ходе исследования, проведенного нами в 2016–2020 годы, мы сравнили показатели центильных таблиц Турции за 2008 год с таблицами ВОЗ за 2012–2013 годы.

Согласно результатам наших научных исследований, степень ожирения и показатель индекса массы тела высокий, особенно у детей до 5-6 лет. Тут может быть множество факторов, влияющих на избыточный вес, например, неправильное питание, малоподвижный образ жизни и др. Естественно, результаты научных исследований нас беспокоят, ведь избыточный вес и ожирение у детей и подростков — одна из самых больших проблем здравоохранения XXI века.

- Каким должно быть нормальное соотношение роста и веса ребенка на каждом этапе его развития?

- В вышеупомянутых таблицах указаны границы нормального веса ребенка - интервал от минимального до максимального значения. В то же время для детей мы не используем стандартный индекс массы тела, потому что показатели ребенка могут быть близки к более низкой норме, однако наблюдается устойчивая тенденция развития, и в таком случае для него этот вес является нормой. Точно так же, зная рост родителей ребенка, мы оцениваем его развитие в соответствии с его возрастом. Для этого рассчитывается целевой (генетический) рост: для мальчиков к сумме роста родителей нужно прибавить 13 сантиметров, для определения роста девочки - отнять 13 сантиметров, а затем результат делим пополам. Несоответствие темпов роста ребенка ожидаемым показателям дает основание диагностировать задержку роста.

- В каком возрастном диапазоне у детей наблюдается самый интенсивный рост и в каком возрасте останавливается рост?

- В утробе малыш интенсивно растет и развивается. Второй скачок роста происходит до двух лет, особенно до полугода. Последний стремительный скачок роста происходит в подростковом возрасте.

Кость растет в длину за счет эпифизарной пластинки (зона роста). Это участок растущей ткани в конце длинных трубчатых костей у детей и подростков. Каждая длинная кость имеет по крайней мере две пластины роста: по одному на каждом конце. Рост пластины определяет будущую длину и форму зрелой костной ткани. Этот процесс длится до полного закрытия зон роста костей. Активный рост у девочек продолжается до 14-15, а у мальчиков – до 15-16 лет. В некоторых случаях процесс роста может продолжаться до 23-25 лет.