Вице-премьер России: статус наблюдателя в ЕАЭС выгоден и для Азербайджана

«Статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе был бы выгоден для Азербайджана». Об этом по завершении конференции «Современное состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений в контексте интегрированных процессов» сказал заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук, передает корреспондент haqqin.az.

Как считает Оверчук, такой статус действительно дает возможность стране-наблюдателю быть более осведомленной о том, что происходит.

«В Азербайджане очень мало кто знает о ЕАЭС. Примерно 30-40% населения не знает, что это такое. Конечно же, необходимо повышать уровень осведомленности, и формой такой работы является статус наблюдателя. В рамках этого статуса страна-наблюдатель может участвовать в деятельности рабочих органов, получать всю документацию, видеть, как работает организация изнутри. Она имеет право иметь своих представителей при этой организации. Когда больше знаешь, можешь получать больше выгоды от сотрудничества. Поэтому это выгодно и для Азербайджана», - отметил заместитель премьер-министра России.

Напомним, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече Высшего Евразийского экономического совета предложил пригласить в организацию Азербайджан.