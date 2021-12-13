Двусторонние российско-азербайджанские отношения развиваются успешно, сказал на проходившей в Баку конференции «Современное состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений в контексте интегрированных процессов» заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук.

«Россия - крупнейший потребитель азербайджанской сельскохозяйственной продукции», - отметил он. По словам российского вице-премьера, за 10 месяцев этого года импорт России в Азербайджан составил 700 миллионов долларов.

«Российский бизнес заинтересован в Азербайджане, и в этом году осуществлен уже ряд деловых миссий», - отметил Оверчук.