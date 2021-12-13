Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко неожиданно вошел в кадр прямого эфира телеканала «Рада» и создал конфликтную ситуацию, передает «Украинская правда».

Порошенко зашел в студию, расположенную в помещении парламента, когда там шел утренний прямой эфир и разговор с народным депутатом от правящей партии «Слуга народа» Данилом Гетманцевым.

Он подошел к ведущим и, стоя спиной к камере, заявил, что телеканал препятствует работе депутатов.