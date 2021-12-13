Порошенко ворвался в прямой эфир и устроил разборки видео
Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко неожиданно вошел в кадр прямого эфира телеканала «Рада» и создал конфликтную ситуацию, передает «Украинская правда».
Порошенко зашел в студию, расположенную в помещении парламента, когда там шел утренний прямой эфир и разговор с народным депутатом от правящей партии «Слуга народа» Данилом Гетманцевым.
Он подошел к ведущим и, стоя спиной к камере, заявил, что телеканал препятствует работе депутатов.
От приглашения сесть за стол и присоединиться к разговору Порошенко отказался. Затем политик развернулся лицом к камерам и уже заявил, что на обновление парламентского телеканала были «незаконно потрачены средства налогоплательщиков».
Порошенко также отказался от звукового оборудования, которое ему предложили журналисты, и в конце концов вышел из кадра.
Свое поведение экс-президент объяснил «чрезмерными эмоциями».