Лукашенко о ликвидации всех организаций, готовивших переворот

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о ликвидации всех организаций, которые финансировались из-за рубежа и организовывали переворот в республике, заявил Лукашенко на совещании с правительством, сообщает агентство БелТА.

По словам Лукашенко, предателям прощать нельзя. "Тем, кто пытался перевернуть страну и сдать ее "туда", никакого прощения не будет. Мы их видим и выявляем десятками, а то и сотнями. Те организации, которые финансировались из-за рубежа и организовывали переворот и мятеж, мы все ликвидировали", - отметил он.

Президент подчеркнул, что эти организации сегодня просят о восстановлении: "И они сегодня взвыли: "Восстановите обратно!" Они никогда не будут восстановлены".

Глава государства также отметил, что любые фонды и организации могут существовать, но они должны заниматься конкретным делом во благо родины.