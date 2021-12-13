В Армении назвали стоимость восстановления железной дороги с Азербайджаном

На строительство двух участков железной дороги с Азербайджаном, о восстановлении которой ранее была достигнута договоренность, потребуется 1,2 млрд долларов. Об этом журналистам заявил министр экономики Армении Ваан Керобян.

По его словам, наиболее масштабные строительные работы с соответствующими финансовыми затратами предстоят на участке от армянской границы в Сюнике (Зангезур) до азербайджанского Горадиза, который может стоить более $1 млрд.

Другой участок предстоящих работ — восстановление и возможное строительство новой железной дороги к Мегри и от него в сторону Горадиза — примерно $200 млн.

На участке у Ерасха (Араздеен) в Нахчыван потребуется ремонт нескольких сотен метров железной дороги, отметил Керобян.