Оппозиционер Салех Рустамов прекратил голодовку

Активист ПНФА, бывший глава Исполнительный власти Кедабекского района Салех Рустамов, отбывающий наказание в тюрьме, прекратил голодовку. Об этом агентству «Туран» сообщил врач Адиль Гейбулла.

По его словам, слухи о том, что С.Рустамов впал в кому безосновательны.

«Учитывая многочисленные обращения родных и близких, а также общественности, он прекратил голодовку», - сказал врач.

Пресс-секретарь пенитенциарной службы министерства юстиции Мехман Садыгов в беседе с haqqin.az подтвердил информацию.

Напомним, оппозиционер и бывший глава Кедабека Салех Рустамов приговорен к семи годам лишения свободы. По версии следствия, он ежемесячно собирал у занимающихся в России бизнесом граждан Азербайджана средства на поддержку ПНФА, общая сумма сборов составила 412 тысяч долларов. По этому делу, помимо Салеха Рустамова, осуждены на различные сроки лишения свободы его племянник и три члена ПНФА. Сам активист 41 день назад объявил в заключении голодовку.